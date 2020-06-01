Спасатели предупреждают пензенцев о сильном ветре

По данным ведомства, 2 июня местами по региону пройдет гроза. Скорость ветра иногда будет достигать 15-18 метров в секунду. МЧС призывает пензенцев быть осторожными.

Спасатели советуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, это может быть опасно для жизни.

При возникновении чрезвычайной ситуации, следует звонить 112.