Спасатели предупреждают пензенцев о сильном ветре

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В Пензенской области МЧС делает SMS-рассылку гражданам с предупреждением о непогоде.
По данным ведомства, 2 июня местами по региону пройдет гроза. Скорость ветра иногда будет достигать 15-18 метров в секунду. МЧС призывает пензенцев быть осторожными.
Спасатели советуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, это может быть опасно для жизни.
При возникновении чрезвычайной ситуации, следует звонить 112.