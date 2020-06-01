Людмила Коломыцева празднует день рождения

Сегодня Людмила Викторовна принимает поздравления от близких, коллег, общественников и журналистов. Информагентство «Пенза-Пресс» присоединяется к ним и желает успехов работе, достижения поставленных целей, счастья и крепкого здоровья.

Людмила Коломыцева окончила Пензенский государственный педагогический университет им В. Г. Белинского по специальности «Русский язык и литература». В юности работала лаборантом в кабинете химии в школе №53, няней в детском саду, воспитателем. После начала журналистскую деятельность. Трудилась в должности корреспондента, репортера, а затем стала главным редактором журнала.

В 2013 году стала членом общественного совета при управлении ЖКХ. В апреле 2014-го заняла должность заместителя председателя Независимого общественного совета по вопросам взаимодействия в реализации жилищной политики государства.

В 2018 году была заместителем главы администрации Октябрьского района, а в ноябре 2019 года заняла должность заместителя генерального директора медиахолдинга «Экспресс».

Людмила Викторовна награждена премией Ордена Милосердия им. М.М. Киселевой, дипломом и премией лауреата конкурса «Правда и Справедливость» ОНФ России, а также благодарностью главы администрации Октябрьского района Пензы.