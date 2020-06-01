Более 2500 жителей Пензенской области заразились коронавирусом

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На официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о зараженных коронавирусом в Пензенской области на 2 июня.
В Пензенской области зарегистрировано 2502 зараженных, новых случаев за сутки– 85. 1966 пациентов вылечилось, а 20 умерли.
Всего по стране зафиксирован 423 741 случай заражения, прирост за сутки составил 8863 заболевших. 186 985 человек излечились от инфекции, а 5 037 человек скончались.