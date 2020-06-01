В пензенских селах установят четыре ФАПа и две врачебные-амбулатории

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В селах Пензенской области начали устанавливать четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории.
К сборке врачебных амбулаторий приступили в селах Татарский Канадей и Пашково. На завершающем этапе – работы по установке ФАПов на железнодорожной станции «Ардым» и селе Ермоловка. Отмечается, что в Ардыме ФАПа не было никогда.
К работам по возведению ФАПов в селах Названовка и Халтурино Колышлейского района подрядчики приступят до конца этой недели.
Всего до конца июля 2020 года в селах Пензенской области планируют установить еще восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициируемого президентом.
#Нацпроект #Здравоохранение В Пензенской области началось возведение новых медицинских объектов. 2 врачебные амбулатории и 4 фельдшерско-акушерских пункта появятся в селах уже в первой половине июня 2020г. Всего до конца июля в селах региона планируют установить еще 8 новых ФАПов pic.twitter.com/uBL5O5PJlu— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 2, 2020