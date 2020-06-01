В пензенских селах установят четыре ФАПа и две врачебные-амбулатории

В селах Пензенской области начали устанавливать четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории.

К сборке врачебных амбулаторий приступили в селах Татарский Канадей и Пашково. На завершающем этапе – работы по установке ФАПов на железнодорожной станции «Ардым» и селе Ермоловка. Отмечается, что в Ардыме ФАПа не было никогда.

К работам по возведению ФАПов в селах Названовка и Халтурино Колышлейского района подрядчики приступят до конца этой недели.

Всего до конца июля 2020 года в селах Пензенской области планируют установить еще восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что строительство ведется в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициируемого президентом.



