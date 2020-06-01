Пензенских автолюбителей предупредили об опасности на ул. Окружной

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В социальных сетях появилась фотография от одного из пользователей, который предостерегает пензенских водителей об опасности на дороге.
«Улица Окружная, перед перекрестком ул. Дизельная и Воронова, правый ряд - открыт люк. Будьте аккуратнее», - написал мужчина в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованном снимке видно, что люк расположен около бордюра. Его крышка приоткрыта, водители рискуют попасть в это место колесом. Автолюбителей призывают быть бдительными и объезжать участок, чтобы не угодить в ДТП.