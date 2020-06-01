В пензенском «Дизеле» рассказали, кто займет пост главного тренера

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» готовится к следующему сезону «ВХЛ — Кубка Шелкового пути». Стало известно, кто будет главным тренером команды.

По данным пресс-службы клуба, главный тренер Алексей Ваулин продлил контракт с «Дизелем». Так, новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2020/2021.

Алексей Ваулин — воспитанник пензенской школы хоккея. За годы своей карьеры выступал за «Дизелист» и впоследствии за «Дизель». Впервые должность тренера он занял в «Дизеле-2».

В сезоне 2016/2017 под руководством Алексея Ваулина «Дизелист» привез в Пензу серебряные медали первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, а на следующий год впервые в истории стал победителем первенства.

В прошлом сезоне тренер вывел «Дизель» в плей-офф ВХЛ впервые за пять последних лет.

Сезон 2020/2021 станет для Алексея Ваулина третьим в роли наставника клуба.