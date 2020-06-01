В Нижнем Ломове обновят центр культуры и искусств

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В городе Нижнем Ломове Пензенской области начали капитальный ремонт центра культуры и искусств.
В настоящее время в учреждении специалисты занимаются демонтажными работами, штукатурят стены, устанавливают оконные блоки в спортзале, ремонтируют полы и заменяют систему отопления.
В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что по проекту необходимо отремонтировать систему водоснабжения, водоотведения, отопления, электрики, вентиляции, а также фасад здания, зрительный зал и другое.
Стоимость капитального ремонта центра культуры и искусств составила более 40 млн 497 тыс. рублей. Завершить работы планируют в 2021 году.
Ремонтные работы учреждения ведутся по региональной программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области» в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.