В Нижнем Ломове обновят центр культуры и искусств

В городе Нижнем Ломове Пензенской области начали капитальный ремонт центра культуры и искусств.

В настоящее время в учреждении специалисты занимаются демонтажными работами, штукатурят стены, устанавливают оконные блоки в спортзале, ремонтируют полы и заменяют систему отопления.

В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что по проекту необходимо отремонтировать систему водоснабжения, водоотведения, отопления, электрики, вентиляции, а также фасад здания, зрительный зал и другое.

Стоимость капитального ремонта центра культуры и искусств составила более 40 млн 497 тыс. рублей. Завершить работы планируют в 2021 году.

Ремонтные работы учреждения ведутся по региональной программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области» в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.