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02.06.2020г.
В России с 1 июля введут обязательную маркировку лекарств

В России с 1 июля введут обязательную маркировку лекарств

Вт, 02.06.20 11:22
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В стране с 1 июля запретят оборот лекарств без цифровых кодов. Все препараты необходимо будет маркировать, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что введение обязательной системы уже подтвердили в Минздраве. Лекарства, которые поступили в оборот до 1 июля 2020 года, разрешат продавать без цифрового кода до окончания срока их годности.

Ранее появилась информация, что сроки введения обязательной маркировки лекарств могут перенести. Предложение содержал документ Минздрава, который ведомство направило к правительственному часу. Объяснялось это тем, что в регионах не успеют подготовиться к введению маркировки должным образом из-за сложной эпидемической ситуации. Разрабатывали идею специалисты Минздрава вместе с коллегами из Росздравнадзора и Минпромторга.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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