В России с 1 июля введут обязательную маркировку лекарств

В стране с 1 июля запретят оборот лекарств без цифровых кодов. Все препараты необходимо будет маркировать, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости .

Отмечается, что введение обязательной системы уже подтвердили в Минздраве. Лекарства, которые поступили в оборот до 1 июля 2020 года, разрешат продавать без цифрового кода до окончания срока их годности.

Ранее появилась информация, что сроки введения обязательной маркировки лекарств могут перенести. Предложение содержал документ Минздрава, который ведомство направило к правительственному часу. Объяснялось это тем, что в регионах не успеют подготовиться к введению маркировки должным образом из-за сложной эпидемической ситуации. Разрабатывали идею специалисты Минздрава вместе с коллегами из Росздравнадзора и Минпромторга.