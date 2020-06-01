Когда можно не соблюдать самоизоляцию по приезде в Пензу

На сайте правительства Пензенской области опубликован официальный документ о внесении изменений в постановление о введении режима повышенной готовности.

В одном из пунктов документа написано, когда граждане могут не соблюдать самоизоляцию, равную 14 дням, при въезде на территорию Пензенской области:

- если человек находился в обсерваторе непосредственно перед прибытием в регион;

- переболел коронавирусом (у него должны быть подтверждающие это документы от медорганизации);

- нет признаков заболевания и при этом есть отрицательный результат исследования на вирус методом полимеразноцепной реакции (результат должен быть получен не позднее двух дней до прибытия).

Напомним, в Пензенском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По данным на 2 июня, число зараженных превысило 2500 человек, из них 1966 вылечились, 20 скончались.