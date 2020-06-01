Covid-19. Известны результаты тестов регбистов пензенского «Локомотива»

Игроки и сотрудники регбийного клуба «Локомотив-Пенза» узнали свои результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции.

Результаты медицинского исследования игроков, медработников и представителей административно-тренерского штаба клуба стали известны 1 июня.

По данным пресс-службы клуба со ссылкой на главврача команды Дениса Храмова, результаты тестов на коронавирус у всех отрицательные. Кроме того, следов болезни не показал и анализ крови на наличие антител, то есть вирус никого из штаба не затронул.

Напомним, кровь и тест на Covid-19 сотрудники и игроки регбийного клуба «Локомотив-Пенза» сдали 27 мая.