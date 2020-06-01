В СовФеде одобрили увеличение пособия на детей до полутора лет

В России семьи с детьми до полутора лет начнут получать повышенное пособие. Увеличение выплат одобрили в Совете Федерации.

Размер пособий достигнет 6752 рублей (раньше он равнялся 3375 рублям). Поднимут выплаты и тем, кто остался без работы в декрете: вместо шести тысяч платить будут 13 504 рубля — это максимальная планка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в Совфеде утвердили меры для помощи бизнесу. Малым и средним предприятиям на 180 дней отсрочат уплату штрафа, самозанятым выделят сумму в 12 130 рублей, чтобы заплатить налог на профессиональный доход в 2020 году. Аккредитацию организаций охраны труда продлят автоматически, как и ряд разрешений для сферы туризма и такси.