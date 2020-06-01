103 миллиона направят на ремонт пензенских школ

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, в бюджете на этот год предусмотрено 103 млн рублей на капитальный ремонт школ.

«За счет средств областного бюджета будут капитально отремонтированы здания 28 школ и четырех детских садов. В 17 муниципальных районах работы уже начаты. Еще в восьми районах заключены контракты, в трех районах они будут заключены в ближайшее время», - отметили в пресс-центре.

Областная программа капитального ремонта действует в регионе с 2017 года. За это время капремонт сделали в 112 школах и 17 детсадах. На это ушло 520 млн рублей.