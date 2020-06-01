Пензенец пожаловался на огромные пробки в Терновке

Житель Пензы рассказал в Сети о гигантских пробках в Терновке. Он написал об этом в Сети.

Мужчина опубликовал пост с фото стоящих машин в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что заторы образуются каждый день.

«Люди стоят по часу в пробках из-за того, что у нас дорожные рабочие вторую неделю одну дырку на мосту никак заклеить не могут. Ну неужели нельзя заниматься этим после часа-пик? Что за жизненная необходимость латать ямы с восемь часов утра, создавая тем самым аварийные ситуации на дороге?» - возмутился горожанин.

Пользователи в комментариях поддержали мужчину, отметив, что дороги в час-пик ремонтируют не только в Терновке. Они также посоветовали искать другие пути объезда, а также написать жалобу в мэрию.