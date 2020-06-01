В Пензенской области в ДТП изуродовало отечественную легковушку

Array ( [temp] => +14 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 68 р
€ 76 р
В Пензенской области произошла авария. О ней стало известно из Сети.
Очевидец поделился фотографией инцидента в группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Калинино.
Судя по фотографиям, в аварию угодил легковой автомобиль Lada Priora. У машины сильно помята крыша и бока, отсутствуют стекла и задняя фара. Других участников ДТП на фото не видно. О наличии пострадавших неизвестно.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Также следует использовать ремень безопасности, который защитит водителей и пассажиров от травм в случае аварии.