В Пензенской области в ДТП изуродовало отечественную легковушку

В Пензенской области произошла авария. О ней стало известно из Сети.

Очевидец поделился фотографией инцидента в группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Калинино.

Судя по фотографиям, в аварию угодил легковой автомобиль Lada Priora. У машины сильно помята крыша и бока, отсутствуют стекла и задняя фара. Других участников ДТП на фото не видно. О наличии пострадавших неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Также следует использовать ремень безопасности, который защитит водителей и пассажиров от травм в случае аварии.