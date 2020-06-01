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02.06.2020г.
В компании «Дамате» появилось более 200 новых вакансий

В компании «Дамате» появилось более 200 новых вакансий

Вт, 02.06.20 12:59
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В «Дамате» начали набирать персонал на новый завод по глубокой переработке индейки. Всего доступно более 200 вакансий по различным направлениям.

Востребованы как соискатели без специального образования – грузчики, операторы производственных линий, укладчики-упаковщики, так и узкопрофильные специалисты и руководители. В компанию нужны главный технолог и технологи производственной службы, ветеринарные врачи, инженеры АСУТП, а также специалисты отделов качества.

Ультрасовременный завод не имеет аналогов в России по уровню автоматизации. В нем установлено оборудование от ведущих мировых производителей. Здание расположено в городе Нижний Ломов Пензенской области.

Для сотрудников создали «Программу по организации доставки персонала». Она предусматривает развоз к месту работы. Более 67 транспортных единиц ежедневно осуществляют доставку сотрудников на рабочие места из Пензы, Заречного, Каменского, Спасского, Земетчинского, Пачелмского, Мокшанского и Наровчатского районов.

Стоит отметить, что работа в «Дамате» доступна не только тем, кто проживает в Пензенской области, но и соискателям из других регионов. Специалистам и руководителям из других районов и регионов России компания оказывает помощь в переезде и предоставляет служебное или арендованное жилье.

«Даже в это непростое время мы продолжаем реализацию намеченных планов. Пока новый завод находится в финальной стадии запуска, мы уже набираем команду. Все трудоустроенные сотрудники получат возможность пройти стажировку на действующем заводе по убою и переработке индейки, а с момента открытия завода по глубокой переработке индейки перейдут на новое место работы. Мы традиционно предлагаем достойный уровень заработной платы, возможность профессионального и карьерного развития, соблюдение всех норм трудового кодекса Российской Федерации, а также дополнительные программы лояльности», - отметила заместитель генерального директора «Дамате» по персоналу Полина Коннова.

Об открытых вакансиях можно узнать в отделе персонала по номеру телефона - 8 (8412) 308-303 или на сайте hh.ru. Соискатель также может направить резюме на почту personal_UK@acdamate.com.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Дамате"
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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