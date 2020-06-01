В компании «Дамате» появилось более 200 новых вакансий

В «Дамате» начали набирать персонал на новый завод по глубокой переработке индейки. Всего доступно более 200 вакансий по различным направлениям.

Востребованы как соискатели без специального образования – грузчики, операторы производственных линий, укладчики-упаковщики, так и узкопрофильные специалисты и руководители. В компанию нужны главный технолог и технологи производственной службы, ветеринарные врачи, инженеры АСУТП, а также специалисты отделов качества.

Ультрасовременный завод не имеет аналогов в России по уровню автоматизации. В нем установлено оборудование от ведущих мировых производителей. Здание расположено в городе Нижний Ломов Пензенской области.

Для сотрудников создали «Программу по организации доставки персонала». Она предусматривает развоз к месту работы. Более 67 транспортных единиц ежедневно осуществляют доставку сотрудников на рабочие места из Пензы, Заречного, Каменского, Спасского, Земетчинского, Пачелмского, Мокшанского и Наровчатского районов.

Стоит отметить, что работа в «Дамате» доступна не только тем, кто проживает в Пензенской области, но и соискателям из других регионов. Специалистам и руководителям из других районов и регионов России компания оказывает помощь в переезде и предоставляет служебное или арендованное жилье.

«Даже в это непростое время мы продолжаем реализацию намеченных планов. Пока новый завод находится в финальной стадии запуска, мы уже набираем команду. Все трудоустроенные сотрудники получат возможность пройти стажировку на действующем заводе по убою и переработке индейки, а с момента открытия завода по глубокой переработке индейки перейдут на новое место работы. Мы традиционно предлагаем достойный уровень заработной платы, возможность профессионального и карьерного развития, соблюдение всех норм трудового кодекса Российской Федерации, а также дополнительные программы лояльности», - отметила заместитель генерального директора «Дамате» по персоналу Полина Коннова.

Об открытых вакансиях можно узнать в отделе персонала по номеру телефона - 8 (8412) 308-303 или на сайте hh.ru. Соискатель также может направить резюме на почту personal_UK@acdamate.com.