Для пензенских бизнесменов запустили новую программу кредитования

С начала лета пензенские предприниматели могут воспользоваться новой программой кредитования.

На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Им будут предоставляться займы под льготный процент (2%), а также особые условия для погашения. Предприятиям, которые сохранят не меньше 90% сотрудников, всю сумму кредита выплатит государство.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, кредит выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. Это выплата зарплаты, а также оплата ранее полученных кредитов на поддержку и сохранение занятости.

При этом полученные деньги нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.