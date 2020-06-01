Для пензенских бизнесменов запустили новую программу кредитования

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С начала лета пензенские предприниматели могут воспользоваться новой программой кредитования.
На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности, отметили в пресс-службе горадминистрации.
Им будут предоставляться займы под льготный процент (2%), а также особые условия для погашения. Предприятиям, которые сохранят не меньше 90% сотрудников, всю сумму кредита выплатит государство.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, кредит выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. Это выплата зарплаты, а также оплата ранее полученных кредитов на поддержку и сохранение занятости.
При этом полученные деньги нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.