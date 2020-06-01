Пензенцы могут присоединиться к онлайн-тренировкам футболистов

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Юные футболисты клуба «Зенит» продолжают тренировки на дому. К ним могут присоединиться и пензенцы.
Тренеры и преподаватели центра развития футбола «Зенит» проводят занятия на интернет-площадках. В домашних условиях они записывают видеоуроки, мастер-классы и проводят прямые эфиры, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что воспитанники самостоятельно выполняют поставленные тренерами задачи и выкладывают отчеты в социальные сети с хэштегом #тренируйсядома и #спортнормажизни.
Возрастные ограничения на онлайн-тренировки - 0+.