География Covid-19. В Заречном увеличилось количество заболевших

По ее словам, подтвержденных случаев Covid-19 в регионе – 2502, новых выявленных – 85. Среди заболевших есть годовалый малыш, а также дети 12, 13 и 9 лет. Остальные пациенты - от 20 лет до 91 года.

Больше всего пациентов – из Пензы, там 20 зафиксированных случаев. На втором месте по заболевшим – Заречный, в закрытом городе за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек. Стоит отметить, что 1 июня там был зарегистрирован только один новый заболевший. В Бессоновском районе Covid-19 – у 12 местных жителей, в Башмаковском – у 11, в Пензенском – у 6, в Каменком – 4. По 2 заразившихся зафиксировали в Шемышейском, Сосновоборском, Городищенском районах и Кузнецке. По 1 – в Спасском, Земетчинском, Сердобском, Пачелмском, Малосердобинском, Белинском и Нижнеломовском районах.

«Находятся под наблюдением 5670 человек, сняты с него – 11626. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 32894 человека (33899 исследования), а в лабораториях лечебной сети - 50525 человек (54391 исследование)», - добавила пресс-секретарь.