Пензенцы сообщили об огромной пробке в центре города

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В пензенском сообществе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии в центре города.
По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке ул. Пушкина и Кулакова. Они уточнили, что фото аварии было сделано около 13:00.
«Пробка практически от ТЦ «Суворовский» в сторону ул. Пушкина», - добавил автор.
Судя по фото, столкнулись легковой автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» и внедорожник Toyota. Машины получили небольшие повреждения.
Официальной информации о случившемся нет.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к трагедии.