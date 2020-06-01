В третий день лета пензенцев ждут гроза и дождь

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на территории региона будет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Восточный ветер при порывах будет достигать скорости 15-18 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 20-25 градусов тепла.

Спасатели предупреждают жителей о том, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 112.