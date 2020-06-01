Пензенский «Дизель» пополнился новыми нападающими

Так, в команду «желто-синих» пришел нападающий Егор Антонов, который заключил контракт с клубом на два года. Он является воспитанником школы пензенского хоккея, по ходу минувшего сезона вернулся в родной город. В его копилке - 19 матчей и 12 очков (8 шайб и 4 передачи) в составе «Дизелиста».

Еще одним новичком в «Дизеле» стал форвард Сергей Твердохлебов. Он играл за ХК «Саров», нижнетагильский «Спутник», воскресенский «Химик» и карагандинский «Сарыарки». Прошлый сезон хоккеист провел в чемпионате Казахстана за «Арлан» из Кокшетау. На его счету - 59 матчей. Он забросил 22 шайбы и отдал 20 передач.

Также в состав пензенской команды вошел нападающий Алексей Шубин, который является воспитанником ярославской школы хоккея. Свою карьеру игрок начинал в «Локомотиве». На взрослом уровне выступал за ХК «Рязань» и новокузнецкий «Металлург», а также два сезона играл за «Дизель» (53 игры, 9 шайб и 6 передач). В минувшем сезоне числился в составе «Металлурга», где отыграл 36 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 11 передач.

Ранее информагенство писало о том, кто занял пост главного тренера команды.