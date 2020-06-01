Обнародован вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Стало известно, как будет выглядеть бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию. Россияне смогут поставить галку только в графах «Да» или «Нет», сообщает телеканал «360».

В бюллетене задается только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Фотография появилась в Twitter РИА Новостей.

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

Голосование начнется 25 июня и будет проходить неделю. 1 июля объявлено основным днем, его сделают выходным.

Напомним, новое время голосования утвердил президент Владимир Путин 1 июня. Он отметил, что до 1 июля жители России смогут перечитать поправки и определиться с отношением к ним. У власти же будет время для улучшения ситуации с коронавирусом. ЦИК и Роспотребнадзор посчитали выбранную дату оптимальной.

Напомним, голосование по изменению Конституции должно было пройти 22 апреля. Однако в конце марта президент объявил о его переносе на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.