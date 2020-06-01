В Пензе готовят к сдаче более 10 отремонтированных дорог

В Пензе 2 июня на планерке в мэрии обсудили вопрос ремонта дорог.

Отмечается, что в настоящее время в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом, ремонтируют проезжие части на улицах Терновского, Айвазовского, Ставского, Луначарского, Буровой, Чапаева, Циолковского, Гагарина, Островной, участке от улицы Карпинского до улицы Толстого. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что более 10 дорог готовятся к приемке.

«Дорога принимается в комплексе со всеми выполненными мероприятиями», – уточнил директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

Мэр Андрей Лузгин поручил начать подготовку к следующей кампании по ремонту дорог как в рамках нацпроекта, так и за счет средств городского бюджета. Также он предложил провести работу с управляющими компаниями и ТСЖ по поводу восстановления асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов.