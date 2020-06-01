Пензенцам рассказали, в каком режиме работают детские сады

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин 2 июня провел совещание, участники которого обсудили вопрос о работе учреждений в первый этап смягчения режима повышенной готовности, в том числе и дошкольных.
Так, в настоящее время детские сады работают в режиме дежурных групп. Их посещает более 2000 детей. Замглавы администрации Сергей Волков отметил, что в обычное время учреждения принимали более 29 тысяч маленьких пензенцев.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в каждой группе проводят ежедневный утренний фильтр, детям и сотрудникам измеряют температуру. Также в детсадах регулярно обрабатывают поверхности дезинфицирующими средствами, проветривают помещения и соблюдают другие необходимые меры профилактики для борьбы с коронавирусом.