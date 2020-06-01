Губернатор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Пензенская область начинает постепенно выходить из режима повышенной готовности. Губернатор Иван Белозерцев разместил в социальных сетях видеоролик, в котором рассказал жителям региона, какие ограничения будут сняты на первом этапе.

Так, возобновляет работу вся сфера услуг и дилерские центры, открываются магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров, которые имеют отдельный вход с улицы.

«Разрешено заниматься спортом на улице, но на расстоянии не менее пяти метров друг от друга. Также возможны прогулки вдвоем, но исключая общественные места. При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с риском тяжелых заболеваний», - рассказал губернатор.

Это относится, прежде всего, к людям старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для всех без исключения по-прежнему обязательно ношение защитных масок и социальное дистанцирование.

Иван Белозерцев призвал пензенцев бережнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Это позволит региону быстрее перейти к следующему этапу снятия ограничений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.