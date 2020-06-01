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02.06.2020г.
На улице Ладожской канализационный люк оказался выше уровня асфальта

На улице Ладожской канализационный люк оказался выше уровня асфальта

Вт, 02.06.20 20:26
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Жители дома №168 по улице Ладожской в Пензе вынуждены внимательно смотреть под ноги. Причиной тому стал канализационный люк на единственной дороге, которая ведет к многоэтажке. Вокруг него сильно просел асфальт. Обращения местных жителей в коммунальные службы пока остаются безрезультатными.

К дому №168 по улице Ладожской ведет всего одна дорога, однако по ней не так просто проехать. Виной тому канализационные люки, которые оказались над уровнем асфальта. По словам местных жителей, они столкнулись с этой проблемой полтора месяца назад.

Граждане выставили небольшое ограждение, чтобы опасное место было видно издалека, однако это не всегда помогает. Порой автолюбители все-таки проезжают по люку и сдвигают его с места, тогда появляется опасность и для пешеходов.

«Силами местных жителей ведется мониторинг состояния люков на этой проезжей части. Они вовремя восстанавливают их, то есть ставят на место, не доводят ситуацию до непоправимой. На все обращения жителей о том, что проезжая часть находится в бесхозном состоянии, никакой реакции от властей не поступало», - рассказал житель дома №168 по улице Ладожской Сергей Новиков.

Как оказалось, обращения до адресатов все-таки дошли, но решить проблему оказалось невозможно. Выяснилось, что за участок никто не отвечает. Он остался бесхозным после того, как обанкротилась компания-застройщик. Дорогу не успели поставить на учет, поэтому сейчас попросту некому следить за ее состоянием.

«Эти сети не находятся на контроле у ресурсных организаций. Для решения проблемы требуется, как минимум, передать их в казну, а затем передать в соответствующую организацию, которая будет осуществлять содержание и ремонт люков», - сказал и. о. начальника административно-технической инспекции департамента ЖКХ Пензы Андрей Клюев.

Местные жители могут ускорить этот процесс. Для этого им нужно обратиться в городскую администрацию, которая инициирует признание этих сетей бесхозяйными в судебном порядке, после чего их смогут принять на баланс, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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