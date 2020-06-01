На улице Ладожской канализационный люк оказался выше уровня асфальта

Жители дома №168 по улице Ладожской в Пензе вынуждены внимательно смотреть под ноги. Причиной тому стал канализационный люк на единственной дороге, которая ведет к многоэтажке. Вокруг него сильно просел асфальт. Обращения местных жителей в коммунальные службы пока остаются безрезультатными.

К дому №168 по улице Ладожской ведет всего одна дорога, однако по ней не так просто проехать. Виной тому канализационные люки, которые оказались над уровнем асфальта. По словам местных жителей, они столкнулись с этой проблемой полтора месяца назад.

Граждане выставили небольшое ограждение, чтобы опасное место было видно издалека, однако это не всегда помогает. Порой автолюбители все-таки проезжают по люку и сдвигают его с места, тогда появляется опасность и для пешеходов.

«Силами местных жителей ведется мониторинг состояния люков на этой проезжей части. Они вовремя восстанавливают их, то есть ставят на место, не доводят ситуацию до непоправимой. На все обращения жителей о том, что проезжая часть находится в бесхозном состоянии, никакой реакции от властей не поступало», - рассказал житель дома №168 по улице Ладожской Сергей Новиков.

Как оказалось, обращения до адресатов все-таки дошли, но решить проблему оказалось невозможно. Выяснилось, что за участок никто не отвечает. Он остался бесхозным после того, как обанкротилась компания-застройщик. Дорогу не успели поставить на учет, поэтому сейчас попросту некому следить за ее состоянием.

«Эти сети не находятся на контроле у ресурсных организаций. Для решения проблемы требуется, как минимум, передать их в казну, а затем передать в соответствующую организацию, которая будет осуществлять содержание и ремонт люков», - сказал и. о. начальника административно-технической инспекции департамента ЖКХ Пензы Андрей Клюев.

Местные жители могут ускорить этот процесс. Для этого им нужно обратиться в городскую администрацию, которая инициирует признание этих сетей бесхозяйными в судебном порядке, после чего их смогут принять на баланс, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.