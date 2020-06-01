«Он вновь в строю». Переболевший Covid-19 пензенский врач снова помогает пациентам

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Врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи переболел коронавирусом и вернулся помогать больным.
«Сегодня он вновь в строю и спешит на помощь своим пациентам. Однако так случилось, что болезнь не миновала этого специалиста. В период распространения новой коронавирусной инфекции медицинские работники входят в группу повышенного риска. От инфекции не застрахован никто», - сообщили в Instagram-аккаунте регионального минздрава.
Уточняется, что врач медучреждения Игорь Иноземцев лечился от вируса целый месяц. По словам доктора, все это время он мечтал выйти на работу и вновь помогать людям.
Наш доктор @gbuz_pokcsvmp Игорь Иноземцев↗️. Сегодня он вновь в строю и спешит на помощь своим пациентам ❣ Однако, так случилось, что болезнь не миновала этого специалиста. В период распространения новой коронавирусной инфекции медицинские работники входят в группу повышенного риска ✋‼️От инфекции не застрахован никто. Спустя целый месяц лечения Игорь Сергеевич Иноземцев вернулся к работе. Врач признался, что все это время он мечтал выйти на работу и вновь помогать людям❤ . . #врачипенза #героивмасках #хорошиеновости #медицинапенза