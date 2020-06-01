Пензячка спасла крошечного воробушка

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Жительница Пензы рассказала в Сети о том, что спасла птенца воробья.
Она опубликовала фотографии птицы в группе соцсети «ВКонтакте». Она предположила, что малыш выпал из гнезда.
Пользователи в комментариях отметили, что кроху нужно правильно кормить, иначе он может погибнуть. Другие подписчики считают, что с птенцом ничего страшного не случится, главное вовремя кормить его насекомыми. Также женщине посоветовали связаться с ветеринаром, чтобы уточнить нюансы по питанию малыша.