Пензячка спасла крошечного воробушка

Жительница Пензы рассказала в Сети о том, что спасла птенца воробья.

Она опубликовала фотографии птицы в группе соцсети «ВКонтакте». Она предположила, что малыш выпал из гнезда.

Пользователи в комментариях отметили, что кроху нужно правильно кормить, иначе он может погибнуть. Другие подписчики считают, что с птенцом ничего страшного не случится, главное вовремя кормить его насекомыми. Также женщине посоветовали связаться с ветеринаром, чтобы уточнить нюансы по питанию малыша.