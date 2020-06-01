Мельниченко предложил уточнить понятие «объект индивидуального жилищного строительства»

Член Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, что стал соавтором законопроекта, уточняющего понятие «объект индивидуального жилищного строительства». Документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

По словам Олега Мельниченко, жители регионов столкнулись с проблемой неоднозначной трактовки данного понятия.

«Из определения, предусмотренного Градостроительным кодексом, следует, что объект индивидуального жилищного строительства должен иметь не более трех надземных этажей. При этом кодекс не устанавливает, какие конкретно этажи относятся к надземным. В нормативно-технических документах, непосредственно устанавливающих требования к индивидуальным жилым домам, также отсутствует определение надземного этажа. В результате на практике смешиваются понятия «общее количество этажей», «этажность», «количество надземных этажей». Особенно ярко это видно на примере индивидуальных домов, имеющих цокольный этаж, который зачастую учитывают при подсчете этажей в объекте индивидуального жилищного строительства как надземный», - рассказал сенатор.

В частности, отмечает пресс-служба СовФеда, законопроект предполагает внесение уточнения, что надземным этажом является этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

«Принятие предлагаемых изменений будет способствовать установлению на всех уровнях корректной единообразной практики при решении вопроса о соблюдении гражданами требований Градостроительного кодекса в части допустимого количества надземных этажей в объектах индивидуального жилищного строительства», - подчеркнул Олег Мельниченко.