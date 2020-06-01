«Белинскую весну» посетили более 17 тысяч человек

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей станице в соцсети «ВКонтакте» рассказал об итогах межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна».

Он отметил, что участниками и гостями мероприятия, которое из-за неблагоприятной эпидобстановки в этом году прошло в онлайн-формате, стали более 17 тыс. человек.

«31 мая с 12 до 19 часов на официальном сайте фестиваля зрители наблюдали за прямыми включениями из литературного музея, виртуальными экскурсиями по музею-усадьбе В.Г. Белинского, трансляциями фильмов и интервью литературоведов и писателей из разных регионов страны», - сообщил Олег Ягов.

По словам зампреда, одним из ключевых событий фестиваля стала международная видеоконференция «Наш Белинский».

Все мероприятия фестиваля (0+) можно посмотреть ЗДЕСЬ. Кроме того, пользователи могут виртуально побывать в музее-усадьбе знаменитого литературного критика.