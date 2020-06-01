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02.06.2020г.
Матвиенко: Можно дать гарантию, что голосование будет полностью безопасным

Матвиенко: Можно дать гарантию, что голосование будет полностью безопасным

Вт, 02.06.20 15:55
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказала об особенностях предстоящего голосования по поправкам в Конституцию, а также о поддержке многодетных семей.

«События последних месяцев подтвердили важность и актуальность предложенных главой государства, дополненных рабочей группой и обществом дополнений к Конституции, я бы сказала, они прошли проверку в очень жестких и экстраординарных условиях. Вместе с тем, нередко сейчас можно услышать, что коронавирус пройдет, не забудет ли государство о своих обещаниях. Чтобы таких вопросов не возникало, нужно поставить в этом вопросе логическую точку. Узнать мнение всех россиян о поправках, отношение каждого к ним. Конечно же, это можно сделать, только проведя общероссийское голосование», - отметила Валентина Матвиенко.

По словам председателя СовФеда, предложенная дата – 1 июля – выверенная, она согласована с санитарно-эпидемиологическими службами, центральным Избиркомом, и сегодня есть необходимые условия для проведения безопасного голосования.

«Голосование растянуто по времени, можно голосовать в течение недели. Для граждан, которые изъявят такое желание, оно будет организовано дома. Те регионы, которые подтвердят свою готовность, смогут воспользоваться электронным форматом голосования. Особое внимание будет уделяться готовности избирательных участков, продумана система бесконтактного голосования, будут разделены те, кто идет на голосование, и те, кто уже проголосовал. Каждому будут выдаваться индивидуальные средства защиты – маски, перчатки, отдельная ручка», - рассказала спикер.

Уже это, отметила Валентина Матвиенко, обеспечит большую безопасность, нежели прогулка, повседневный поход в магазин или учреждение обслуживания.

«Можно дать гарантию гражданам, что голосование будет абсолютно безопасным, этому уделяется колоссальное сейчас внимание», - подчеркнула она.

Спикер СовФеда призвала каждого россиянина проникнуться этим историческим событием и осознать ответственность за принятое решение, ведь Конституция - это основной документ, определяющий нашу жизнь.

Источник фотографии: Скриншот - https://live.russia.tv/channel/3
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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