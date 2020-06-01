Матвиенко: Можно дать гарантию, что голосование будет полностью безопасным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказала об особенностях предстоящего голосования по поправкам в Конституцию, а также о поддержке многодетных семей.

«События последних месяцев подтвердили важность и актуальность предложенных главой государства, дополненных рабочей группой и обществом дополнений к Конституции, я бы сказала, они прошли проверку в очень жестких и экстраординарных условиях. Вместе с тем, нередко сейчас можно услышать, что коронавирус пройдет, не забудет ли государство о своих обещаниях. Чтобы таких вопросов не возникало, нужно поставить в этом вопросе логическую точку. Узнать мнение всех россиян о поправках, отношение каждого к ним. Конечно же, это можно сделать, только проведя общероссийское голосование», - отметила Валентина Матвиенко.

По словам председателя СовФеда, предложенная дата – 1 июля – выверенная, она согласована с санитарно-эпидемиологическими службами, центральным Избиркомом, и сегодня есть необходимые условия для проведения безопасного голосования.

«Голосование растянуто по времени, можно голосовать в течение недели. Для граждан, которые изъявят такое желание, оно будет организовано дома. Те регионы, которые подтвердят свою готовность, смогут воспользоваться электронным форматом голосования. Особое внимание будет уделяться готовности избирательных участков, продумана система бесконтактного голосования, будут разделены те, кто идет на голосование, и те, кто уже проголосовал. Каждому будут выдаваться индивидуальные средства защиты – маски, перчатки, отдельная ручка», - рассказала спикер.

Уже это, отметила Валентина Матвиенко, обеспечит большую безопасность, нежели прогулка, повседневный поход в магазин или учреждение обслуживания.

«Можно дать гарантию гражданам, что голосование будет абсолютно безопасным, этому уделяется колоссальное сейчас внимание», - подчеркнула она.

Спикер СовФеда призвала каждого россиянина проникнуться этим историческим событием и осознать ответственность за принятое решение, ведь Конституция - это основной документ, определяющий нашу жизнь.