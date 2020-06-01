Видеоролик пензенцев о детях войны стал лучшем на всероссийском конкурсе

Студенты пензенского социально-педагогического колледжа стали победителями всероссийского конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Каким должен быть ролик о вкладе региона в Великую Победу решали сами участники: работать разрешалось в любом жанре.

Дети трудились наравне с взрослыми на 52-х пензенских заводах и старались сделать все возможное, чтобы приблизить Победу. Иностранный язык - одно из условий всероссийского конкурса видеороликов, посвященного 75-летию окончания войны. О том, что в годы Великой Отечественной наша область развивалась как мощная тыловая база, на английском рассказала студентка пензенского социально-педагогического колледжа - будущий учитель начальных классов. Над темой «Дети войны» не пришлось долго думать.

Всероссийский этап конкурса от национальной ассоциации преподавателей английского языка объединил свыше 500 школьников и студентов. Он проводился в дистанционном режиме. Ролик студентов пензенского социально-педагогического колледжа отмечен в числе лучших. Члены комиссии выставили высокие баллы за раскрытие темы, художественный уровень и качество языкового сопровождения.

«Наше учебное заведение всегда уделяет большое внимание иностранным языкам. Особенно на таких специальностях как преподавание в начальных классах и туризм. Наши студенты являются неоднократными победителями всероссийских олимпиад и конкурсов», - сказала преподаватель английского языка пензенского социально-педагогического колледжа Ольга Курченкова.

В учебном заведении также реализовали проект «Маленькие герои большой войны». Мастер-классы и фестивали продолжат организовывать уже после снятия в регионе режима повышенной готовности. Тогда же победители всероссийского конкурса получат подарки от организаторов, сообщает телеканал «Экспресс».