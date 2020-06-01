В селе Кижеватово на полдня приостановят подачу газа

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» сообщает, что в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» работ на сетях газораспределения будет приостановлено газоснабжение абонентов села Кижеватово Бессоновского района.
Газоснабжение приостановят 17 июня с 9:00 до 16:30.
Это касается домов по улицам:
- Новый Кавказ;
- Молодежная;
- Кавказ;
- Кижеватова;
- Овражная.