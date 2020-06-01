В детской больнице Кузнецка жителям предложили сдать тесты на Covid-19

В лаборатории межрайонной детской больницы города Кузнецка Пензенской области все желающие могут сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, данное исследование для кузнечан будет платным. Чтобы пройти обследование, жителям нужно прийти в бухгалтерию медучреждения с паспортом. Результаты теста пациенты получат уже на следующий день. Уточняется, что платной услугой уже воспользовались 30 человек.

«Тестирование может осуществляться и по договору с организациями, желающими провести исследования на COVID-19 среди своих сотрудников», - отметили в горадминистрации.

Стоимость данной услуги составляет около 2,5 тыс. рублей.