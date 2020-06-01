В Пензе женская консультация перешла на работу по предварительной записи

С начала пандемии коронавируса три женщины с подтвержденным диагнозом Covid-19 стали мамами. Малыши появились на свет в пензенском перинатальном центре. Как отмечают медики, все роженицы перенесли болезнь в легкой форме, а дети полностью здоровы.

Сейчас вход в женскую консультацию разрешен только пациенткам, записанным на прием. Туда не удалось проникнуть даже съемочной группе телеканала «Экспресс. Врачи рекомендуют беременным как можно реже выходить на улицу, это касается и приемов у медиков. Чтобы женщины не скапливались в коридорах, их заранее распределили по электронной записи.

За стенами женской консультации остаются и будущие отцы. Александр Авашаев приезжает с женой на каждый прием к гинекологу. Они впервые вместе услышали сердцебиение ребенка, узнали его пол. На этот раз пришли на УЗИ.

«Сейчас ее только одну впустили, а меня нет. Не знаю почему. Может, из-за карантина. Буду ждать», - сказал он.

Виктория Редько - на шестом месяце. Это ее первый ребенок и девушка старается выходить на улицу только за продуктами раз в неделю и в женскую консультацию. Причем общественный транспорт для этого не использует. До пандемии акушера-гинеколога посещала раз в две недели, сейчас количество визитов сократилось.

«Теперь делаю это раз в месяц, потому что стараюсь реже выходить на улицу», - рассказала она.

В областном минздраве, чтобы определить график посещений, врачей-гинекологов призвали обзванивать каждую пациентку. Все ненужные посещения женской консультации убрали. Беременным рекомендуют приходить на обследование только по неотложным показаниям, например, если они заметили не характерные для беременности симптомы. А вот родильные дома, конечно, по-прежнему принимают женщин в срочном порядке. Среди изменений в них - специальные боксы для рожениц с подтвержденным коронавирусом.

«Все женщины с симптомами ОРВИ, пневмонии, с подтвержденным коронавирусом размещаются и проходят лечение в перинатальном центре в специально оборудованных для этого медицинских боксах. С начала пандемии в них побывали три беременные с подтвержденным коронавирусом. Все они перенесли заболевание в легкой форме, при этом дети здоровы», - сказала главный специалист-эксперт управления службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова.

А вот от всей плановой госпитализации в гинекологии отказались, такую помощь оказывают только в срочном и неотложном порядках. К оказанию плановой гинекологической помощи будут возвращаться постепенно. И эта сфера уже напрямую зависит от этапов выхода области из режима повышенной готовности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.