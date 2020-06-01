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02.06.2020г.
Белозерцев призвал внедрять в санаториях новые туристические услуги

Белозерцев призвал внедрять в санаториях новые туристические услуги

Вт, 02.06.20 16:53
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2 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел санаторий им. Володарского и провел круглый стол, темой которого стало развитие внутреннего туризма.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, глава региона осмотрел территорию санатория, зашел в корпуса. Также он посетил столовую, физиотерапевтическое отделение, водолечебные кабинеты, оценил оснащенность учреждения специализированными аппаратами.

Ему сообщили о том, что по итогам прошлого года заполняемость санатория «Надежда» составила 70%, «Хопровские зори» - около 75-80%. Губернатор отметил рост показателя, связав его с серьезным денежным вложением в развитие учреждений.

«Как бы мы ни старались привлечь отдыхающих в санаторий им. Володарского, но если не развивать материальную базу, то они не поедут. Надо вкладываться в развитие, как бы сложно ни было», - подчеркнул Иван Белозерцев, призвав найти для санатория инвестора.

В ходе круглого стола губернатор напомнил, что область вышла на первый этап снятия ограничений.

«Надеюсь, что с каждым днем количество заболевших будет меньше. Мы должны готовиться к активной деятельности. Нам нужно заниматься развитием внутреннего туризма. Еще в мае это отметил президент. Мы понимаем, что многие россияне за границу не поедут. Важно к приему туристов подготовиться», - нацелил глава региона.

По его словам, Пензенская область обладает уникальным и разнообразным культурным, природным наследием. Здесь есть уникальные мемориальные объекты, создан единственный в своем роде музей хрусталя и художественного стекла, где собрана уникальная коллекция. Также в регионе - прекрасный музей одной картины, музей Ключевского. А музей-заповедник федерального значения «Тарханы» является жемчужиной страны.

«126 гостиниц, 35 турбаз, восемь санаториев в регионе. Ежегодно растет количество иностранных туристов, за год в 8,9 раз выросло их число», - отметил Иван Белозерцев.

Чтобы развивать внутренний туризм, добавил губернатор, нужна большая, кропотливая работа.

«Кто не терял время зря, кто предложил дополнительные услуги, обновил сайт, у кого появились новые идеи, тот будет в выигрыше. Кто этого не сделал - надо этим заниматься. Некоторые привыкли работать по плану, каждый год - одно и то же, ничего нового. Поэтому и заполняется процентов на 40. […] Должен быть досуг, разные его варианты», - сказал он.

Глава региона призвал руководство санаториев внедрять дополнительные услуги – экскурсии, рыбалки и т.д. Можно работать во взаимодействии с турагентствами, частными компаниями, отталкиваясь от возможностей каждого района. Также губернатор предложил привлекать студентов, обучающихся в сфере туризма, к разработке идей дополнительного досуга.

«У нас есть шесть прекрасных фильмов об этом кластере в регионе. Еще один снимаем, он посвящен туристическом кластеру. Надо больше снимать о базах отдыха, санаториях», - поручил губернатор.

Он выразил надежду на то, что с 1 июля ситуация в Пензенской области позволит начать принимать посетителей.

В ходе круглого стола замминистра культуры Владимир Карпов сообщил о том, что загрузка номерного фонда области по итогам первого квартала 2020 года была более высокой и составила 90 тысяч человек. По его словам, на первом этапе планируется открыть санатории с медицинской лицензией.

«Мы провели анализ 140 туристических маршрутов. Вся актуализированная информация размещена на сайте «Туризм и отдых Пензенской области». Продолжается работа по изготовлению первого детского путеводителя по области», - добавил он.

Также Владимир Карпов рассказал об участии региона в различных проектах и флешмобах. Так, например, в планах - подготовить ролики о каждом муниципальном образовании и разместить их на всех информационных площадках.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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