Белозерцев призвал внедрять в санаториях новые туристические услуги

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, глава региона осмотрел территорию санатория, зашел в корпуса. Также он посетил столовую, физиотерапевтическое отделение, водолечебные кабинеты, оценил оснащенность учреждения специализированными аппаратами.

Ему сообщили о том, что по итогам прошлого года заполняемость санатория «Надежда» составила 70%, «Хопровские зори» - около 75-80%. Губернатор отметил рост показателя, связав его с серьезным денежным вложением в развитие учреждений.

«Как бы мы ни старались привлечь отдыхающих в санаторий им. Володарского, но если не развивать материальную базу, то они не поедут. Надо вкладываться в развитие, как бы сложно ни было», - подчеркнул Иван Белозерцев, призвав найти для санатория инвестора.

В ходе круглого стола губернатор напомнил, что область вышла на первый этап снятия ограничений.

«Надеюсь, что с каждым днем количество заболевших будет меньше. Мы должны готовиться к активной деятельности. Нам нужно заниматься развитием внутреннего туризма. Еще в мае это отметил президент. Мы понимаем, что многие россияне за границу не поедут. Важно к приему туристов подготовиться», - нацелил глава региона.

По его словам, Пензенская область обладает уникальным и разнообразным культурным, природным наследием. Здесь есть уникальные мемориальные объекты, создан единственный в своем роде музей хрусталя и художественного стекла, где собрана уникальная коллекция. Также в регионе - прекрасный музей одной картины, музей Ключевского. А музей-заповедник федерального значения «Тарханы» является жемчужиной страны.



«126 гостиниц, 35 турбаз, восемь санаториев в регионе. Ежегодно растет количество иностранных туристов, за год в 8,9 раз выросло их число», - отметил Иван Белозерцев.

Чтобы развивать внутренний туризм, добавил губернатор, нужна большая, кропотливая работа.

«Кто не терял время зря, кто предложил дополнительные услуги, обновил сайт, у кого появились новые идеи, тот будет в выигрыше. Кто этого не сделал - надо этим заниматься. Некоторые привыкли работать по плану, каждый год - одно и то же, ничего нового. Поэтому и заполняется процентов на 40. […] Должен быть досуг, разные его варианты», - сказал он.

Глава региона призвал руководство санаториев внедрять дополнительные услуги – экскурсии, рыбалки и т.д. Можно работать во взаимодействии с турагентствами, частными компаниями, отталкиваясь от возможностей каждого района. Также губернатор предложил привлекать студентов, обучающихся в сфере туризма, к разработке идей дополнительного досуга.

«У нас есть шесть прекрасных фильмов об этом кластере в регионе. Еще один снимаем, он посвящен туристическом кластеру. Надо больше снимать о базах отдыха, санаториях», - поручил губернатор.

Он выразил надежду на то, что с 1 июля ситуация в Пензенской области позволит начать принимать посетителей.

В ходе круглого стола замминистра культуры Владимир Карпов сообщил о том, что загрузка номерного фонда области по итогам первого квартала 2020 года была более высокой и составила 90 тысяч человек. По его словам, на первом этапе планируется открыть санатории с медицинской лицензией.

«Мы провели анализ 140 туристических маршрутов. Вся актуализированная информация размещена на сайте «Туризм и отдых Пензенской области». Продолжается работа по изготовлению первого детского путеводителя по области», - добавил он.

Также Владимир Карпов рассказал об участии региона в различных проектах и флешмобах. Так, например, в планах - подготовить ролики о каждом муниципальном образовании и разместить их на всех информационных площадках.