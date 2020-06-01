В Пензе из-за ДТП к памятнику Победы приехали скорая и спасатели

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В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили об аварии, которая произошла 2 июня.
Пользователи сделали снимок с места инцидента около 14:58, уточнив, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе памятника Победы. На фото видно, что на место прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели.
В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили, что около памятника столкнулись автомобили.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.