Капралов рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать санатории в период пандемии

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Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов 2 июня принял участие в круглом столе губернатора Ивана Белозерцева, который прошел в санатории им. В. В. Володарского. Он рассказал о мерах поддержки предпринимателей.
Сергей Капралов сообщил, что перечень сфер, которые относятся к наиболее пострадавшим, можно посмотреть на сайте регионального министерства экономики. Проверить свою организацию также можно на сайте налоговой службы.
«Среди мер поддержки - субсидии предпринимателям в размере МРОТ, беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Также с 1 июня начал действовать льготный кредитный продукт под 2%. Кроме того, в условиях пандемии Минэкономики России значительно упростило требования к заемщикам», - уточнил министр.
Иван Белозерцев уточнил, входят ли санатории в список пострадавших отраслей. Сергей Капралов ответил, что они не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Однако руководство может взять кредит под 2%.
Губернатор также напомнил, что предприниматели могут рассчитывать на поддержку регионального фонда «Поручитель».