Иван Белозерцев ответил на вопрос об открытии турфирм в период пандемии Covid-19

Руководитель одного из турагенств во время круглого стола в санатории им. Володарского предложил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву рассмотреть возможность включить турфирмы в перечень предприятий, которым разрешено работать в период пандемии коронавируса.

«По нашим оценкам, более 50% отдыхающих, которые собирались за рубеж, отказались от этого. Поэтому, я считаю, нужно предлагать турбазы и гостиницы в регионе. Я хотел бы рассмотреть возможность внесения турагентств в перечень разрешенных к работе предприятий», - отметил генеральный директор одной из турфирм Александр Бобров.

Глава региона пояснил, что все зависит от эпидобстановки в области.

«Вы знаете, что всего - три этапа снятия ограничений. Количество заболевших, свободных коек под Covid-19 и количество тестируемых - вот три показателя, которые учитываются при снятии ограничений. Это не мы определяем. Мы отправляем документы в федеральный Роспотребназдор, в четверг мы направили документы. Вчера я сам позвонил туда, и нам разрешили смягчить ограничения и выйти на первый этап. Проблема в том, что мы если где-то ошибемся, то все может пойти насмарку. Сейчас ситуация с заболевшими у нас стабилизировалась», - пояснил Иван Белозерцев

Напомним, 2 июня губернатор осмотрел санаторий им. Володарского и провел круглый стол, темой которого стало развитие внутреннего туризма в регионе.