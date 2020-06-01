Город в потемках. Пензенцы стали реже выходить на улицу вечером

Пензенские улицы погрузились во тьму. Во время действия в регионе режима повышенной готовности в наиболее оживленных местах областного центра перестали включать ночное освещение. Без света осталось 28 объектов, среди которых, в том числе - прогулочные зоны и парки. Это принесло ожидаемый эффект. Людей на улицах стало меньше, однако далеко не все остались довольны такими изменениями.

Каждый вечер Олимпийская аллея погружается во мрак. Там уже несколько недель не включают ночное освещение, и число желающих выйти на позднюю пробежку резко сократилось. Идти по дорожкам приходится практически на ощупь, и такие ночные прогулки могут быть небезопасны.

Прогулки по ночной Олимпийской аллее - это сомнительное удовольствие. От них элементарно может стать не по себе, но даже если вы не боитесь темноты, вас все равно могут подстерегать опасности. Вы можете просто оступиться и упасть, поэтому обязательным атрибутом должен стать фонарик, потому что если его вдруг не окажется под рукой, вы ничего не увидите даже в метре от себя.

Потемнело не только на Олимпийской аллее. Не включают фонари и на улице Московской. Выручают яркие витрины магазинов, которые хоть как-то освещают дорогу.

Во дворах жилых домов все осталось по-прежнему. Даже в самом центре города, где постоянно можно встретить группы отдыхающих, по-прежнему ночные фонари загораются вовремя, но стоит пройти буквально 20 метров, и ты оказываешься на другой стороне арки, а там тебя встречает абсолютно темная улица Московская - картина, которая непривычна глазу любого пензенца.

Все эти меры - часть режима повышенной готовности, который ввели в регионе из-за пандемии коронавируса. Без света остались 28 городских объектов. Эффект оказался именно тем, на который рассчитывали городские власти - излюбленные прогулочные зоны пензенцев заметно опустели.

«С нашей стороны это дополнительные меры по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день освещение не включено. Все будет зависеть от обстановки в городе. После снижения ограничений будем постепенно его восстанавливать», - рассказала инженер отдела инженерной инфраструктуры и энергоснабжения департамента ЖКХ Пензы Оксана Леонтьева.

К этим мерам жители города отнеслись по-разному. Одни увидели в этом романтику, а другие остались недовольны отсутствием освещения. И дело даже не в прогулках - темнота создает неудобства тем, кто после 21:00 вечера возвращается домой.

Несмотря на то, что режим самоизоляции в Пензенской области еще продолжает действовать, изменения в режим освещения могут внести в ближайшее время. Глава региона поручил городским властям решить этот вопрос.

Привычный режим освещения в городе вернут после того, как завершится действие режима повышенной готовности. Напомним, что 1 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.