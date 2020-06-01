В Пензенской области доля лечащихся от Covid-19 – среди самых низких в ПФО

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о том, что в Пензенской области доля лечащихся от коронавируса – 21%: на 2502 выявленных случая коронавируса 516 пациентов продолжают лечение, 1966 выздоровели, 20 скончались.

В центре отметили, что наибольшая доля лечащихся от коронавируса от общего количества выявленных случаев приходится на Ульяновскую область (72%), Башкортостан (66%), Саратовскую (62%), Нижегородскую (61%) и Самарскую (60%) области.

Самая низкая доля лечащихся - в Татарстане (14%). В Пензенской области Марий Эл – по 21%. Также в ИЦК отметили, что в целом по ПФО доля продолжающих лечение составляет 50%, по России – 55%.