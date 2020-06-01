Пензенская компания «Аквилон-Лизинг» получила кредитный рейтинг ruBB

Такой рейтинг обусловлен тем, что у компании достаточный капитал при его высокой рентабельности, высокое качество лизингового портфеля с отсутствием просроченной задолженности, устойчивая структура источников финансирования лизинговой деятельности с преобладанием долгосрочных кредитов в кредитном портфеле компании.Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.«Лизинговая компания «Аквилон-Лизинг» работает с 2006 года. При этом мы являемся единственной пензенской лизинговой компанией, имеющей кредитный рейтинг. За время нашей работы рейтинговое агентство «Эксперт-РА» неоднократно присваивало нам кредитные рейтинги, подтверждая нашу надежность и положительную репутацию среди клиентов и кредиторов компании. Оценка рейтингового агентства является для нас независимой экспертизой нашей деятельности», - отметил руководитель компании «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков.