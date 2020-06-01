В Земетчинском районе главбух скрыла свой доход ради детского пособия

Установлено, что сельчанка, пользуясь служебным положением главного бухгалтера, предоставляла справки о доходах в управление социальной защиты района для получения соцпособия, в которых указывала сумму существенно ниже, чем была на самом деле. Так, злоумышленница с марта 2016 по февраль 2017 года и с марта 2018 по февраль 2019 года незаконно получала социальное пособие на ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина вину признала. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили штраф в размере 25 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.