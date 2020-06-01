Пензенцы возложили цветы к бюсту Лаврентия Загоскина

2 июня празднуют его 212 день рождения. Первоначально планировалось, что этой дате также будет посвящен творческий вечер, однако из-за пандемии коронавируса его отменили. Кстати, сейчас представители Русского географического общества планируют создание музея, посвященного Лаврентию Загоскину, на его малой Родине в селе Николаевка Пензенского района.

«В то время Российская империя прирастала новыми территориями, морями. До сих пор не все изведано. И этот пласт истории ждет своего исследователя. Собственно, по Лаврентию Алексеевичу Загоскину тоже далеко не все известно, поэтому, таким образом, делая подобные проекты, мероприятия, мы привлекаем к данным исследованиям молодежь», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В 2020 году также были запланированы и другие проекты, связанные с именем Загоскина. Среди них - фестиваль «Юконский ворон» и творческий конкурс «Вслед за путеводной звездой», однако их проведение пока остается под вопросом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.