Пензенца со «связями» осудили за обещание о трудоустройстве в суд

Установлено, что 13 января мужчина узнал, что его знакомая ищет людей, которые могли бы ей помочь при трудоустройстве на работу в Первомайский районный суд Пензы, и решил нажиться на этом. Вечером того же дня он сообщил ей, что якобы может посодействовать в данном вопросе, и попросил 200 тыс. рублей для взятки должностным лицам регионального правительства, суда и управления судебного департамента.

Сначала женщина решила согласиться, однако потом передумала и обратилась в региональное УФСБ.

По данным пресс-службы областного СУ СКР, обманщик, находясь в машине, припаркованной на ул. Толстого, получил от знакомой 100 тыс. рублей. После этого злоумышленника задержали правоохранители.

За данное преступление суд приговорил злоумышленника к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.