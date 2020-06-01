В Пензенской области снова открыли небольшие магазины одежды и обуви

Первый этап выхода Пензенской области из режима повышенной готовности предусматривает, что могут работать магазины непродовольственной группы товаров, но при двух условиях: их площадь должна быть не более 400 квадратных метров, и в них обязательно должен быть отдельный вход.

Жительница Пензы Елена Просвирякова впервые за время всеобщей самоизоляции купила новую одежду. По интернету сложно угадать с размерами, а вопрос «как вещь сидит на фигуре?» для Елены является главным.

«Очень рада, что магазины открыли. Лето наступило, хочется обновлений, вернуться к жизни, которая у нас была, быть красивыми и нарядными», - сказала она.

Небольшой магазин одежды, который посетила Елена, работал первый день после долгого перерыва из-за пандемии. Его площадь - меньше 400 квадратных метров, а главное, у него есть отдельный вход, что позволит придерживаться социальной дистанции. Именно такие магазинчики непродовольственной группы товаров открылись на первом этапе выхода региона из режима повышенной готовности. В заведении подсчитали, что упущен доход за два месяца, однако индивидуальный предприниматель получила помощь от государства.

«12 тысяч 130 рублей и как ИП, продавец тоже. Деньги были начислены за апрель. Рады, что наконец-то работаем. В масках, приходится мерить температуру, но были уже посетители, были продажи, все соскучились по этому, все хотят обновлений», - рассказала предприниматель Елена Юрмашева.

Как признается хозяйка магазина, вместе с продавцами она приходила туда еще за неделю до открытия - чтобы навести чистоту и порядок. Кстати, правила коронавирусной гигиены теперь обязательны к соблюдению. После каждой примерки одежду отпаривают, для покупателей стоят антисептики, а при входе посетителям измеряют температуру. По собственной инициативе там также установили специальную лампу, уничтожающую бактерии. Ведь опасность коронавируса по-прежнему может быть в каждом жесте и то, насколько быстро наступят второй и третий, последний этап выхода из режима повышенной готовности, напрямую зависит от количества заболевших, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.