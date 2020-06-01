Профессор ПГУ высказался о поправках в Конституцию

Пензенцы, пришедшие на участок проголосовать по поправкам в Конституцию, не будут передавать свой документ в руки членам комиссии и наблюдателям, чтобы избежать контакта. Достаточно будет показать его в развернутом виде и приспустить маску для обязательной идентификации личности.

Эти меры приняты, чтобы обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Пока идет подготовка ко дню голосования, общественность продолжает обсуждать планируемые изменения в Основной закон страны.

«Жизнь течет, все меняется, как это не банально звучит, поэтому некоторые моменты должны подвергаться определенного рода поправкам. И вот смысл тех, которые касаются Конституции, конкретизируют многие моменты», - отметил доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Пензенского государственного университета Сергей Суменков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Эту дату накануне во время видеоконференции озвучил президент страны Владимир Путин, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.