В Пензенской области пострадали три человека в слетевшей с дороги иномарке

Сотрудники пензенского управления ГИБДД рассказали об аварии, которая случилась в Каменском районе.

По данным управления, инцидент произошел 1 июня около 8:50 на 201 километре + 963 метра трассы «Тамбов – Пенза». Автомобиль марки Renault SANDERO съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии 74-летний пассажир, 69-летняя пассажирка и 41-летний водитель иномарки были госпитализированы с травмами. Еще одну 21-летнюю пассажирку медики отпустили после осмотра.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию и строго следовать правилам дорожного движения. Автолюбителям советуют избегать необдуманных маневров, так как любое неверное движение может привести к трагедии.