Пензенцы благодарят медиков и волонтеров за помощь в период пандемии Covid-19

Жители Пензенской области в Сети присоединились к акции в поддержку работников сферы здравоохранения, соцслужб и волонтеров, которые помогают всем нуждающимся во время пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания рассказали, что в число добровольцев, которые оказывают помощь, вошли ребята волонтерского центра «Единой России», а также штаба «Мы Вместе» Общероссийского народного фронта и Волонтеры-медики. Они оказывают консультативную помощь, а также доставляют продукты и лекарства всем, кому это необходимо.

Председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин подчеркнул, что волонтеры «Единой России» с марта приняли более 3000 звонков и выезжали на помощь людям более 2000 раз.

«Помощь получили сотни малообеспеченных семей с детьми, несколько сотен персональных компьютеров вручены для организации дистанционного обучения школьников в рамках реализации программы «Помоги учиться дома». Молодежь выезжает в областные, межрайонные и районные учреждения здравоохранения, чтобы передать средства индивидуальной защиты, которые приобретены за счет экономии партийных средств и помощи депутатов всех уровней», - пояснил спикер.

Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков отметил, что вирус изменил привычный уклад жизни.

«Многое уже сейчас переоценивается, многое предстоит переосмыслить. Но самое главное, что хотелось бы сказать, так это слова благодарности нашим врачам, сотрудникам скорой помощи, всему медицинскому персоналу. Тем, кто действительно сейчас продолжает находиться на передовой. Это Герои нашего времени. Низкий поклон им», - поблагодарил он.

Акцию поддержал и Герой России Александр Самокутяев. Он выразил уверенность в том, что жители страны смогут справиться с любыми трудностями.

«Искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей скорой помощи, которые находятся на передовой и ежедневно спасают жизни пациентов! Спасибо добровольцам, которые помогают одиноким и малообеспеченным, людям старшего поколения из группы риска. Ваша работа очень нужна обществу - ваши мужество и самоотверженный труд заслуживают искреннего восхищения! Признателен всем, кто помогает справиться с пандемией. Вместе мы – сила!» - отметил летчик-космонавт.

Акция организована в социальных сетях Инстаграм и «ВКонтакте». Любой желающий может написать пост и разместить видеообращение с хештегом #СпасибоПенза или #Спасибо58.