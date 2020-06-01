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02.06.2020г.
Пензенцы благодарят медиков и волонтеров за помощь в период пандемии Covid-19

Пензенцы благодарят медиков и волонтеров за помощь в период пандемии Covid-19

Вт, 02.06.20 18:34
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Жители Пензенской области в Сети присоединились к акции в поддержку работников сферы здравоохранения, соцслужб и волонтеров, которые помогают всем нуждающимся во время пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания рассказали, что в число добровольцев, которые оказывают помощь, вошли ребята волонтерского центра «Единой России», а также штаба «Мы Вместе» Общероссийского народного фронта и Волонтеры-медики. Они оказывают консультативную помощь, а также доставляют продукты и лекарства всем, кому это необходимо.

Председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин подчеркнул, что волонтеры «Единой России» с марта приняли более 3000 звонков и выезжали на помощь людям более 2000 раз.

«Помощь получили сотни малообеспеченных семей с детьми, несколько сотен персональных компьютеров вручены для организации дистанционного обучения школьников в рамках реализации программы «Помоги учиться дома». Молодежь выезжает в областные, межрайонные и районные учреждения здравоохранения, чтобы передать средства индивидуальной защиты, которые приобретены за счет экономии партийных средств и помощи депутатов всех уровней», - пояснил спикер.

Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков отметил, что вирус изменил привычный уклад жизни.

«Многое уже сейчас переоценивается, многое предстоит переосмыслить. Но самое главное, что хотелось бы сказать, так это слова благодарности нашим врачам, сотрудникам скорой помощи, всему медицинскому персоналу. Тем, кто действительно сейчас продолжает находиться на передовой. Это Герои нашего времени. Низкий поклон им», - поблагодарил он.

Акцию поддержал и Герой России Александр Самокутяев. Он выразил уверенность в том, что жители страны смогут справиться с любыми трудностями.

«Искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей скорой помощи, которые находятся на передовой и ежедневно спасают жизни пациентов! Спасибо добровольцам, которые помогают одиноким и малообеспеченным, людям старшего поколения из группы риска. Ваша работа очень нужна обществу - ваши мужество и самоотверженный труд заслуживают искреннего восхищения! Признателен всем, кто помогает справиться с пандемией. Вместе мы – сила!» - отметил летчик-космонавт.

Акция организована в социальных сетях Инстаграм и «ВКонтакте». Любой желающий может написать пост и разместить видеообращение с хештегом #СпасибоПенза или #Спасибо58.

Источник фотографии: Скриншот - http://www.zspo.ru/pressroom/news/70872/
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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