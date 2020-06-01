В Пензенской области браконьеру грозит срок за вырубку сосен на миллион рублей

В Пензенской области на мужчину завели уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев.

По данным следствия, в ноябре прошлого года житель поселка Шемышейка прибыл в участок леса, который находится недалеко от деревни Ранго-Лисьма. Злоумышленник с помощью рабочих, которые не знали о преступном умысле, вырубил 70 сосен.

«Тем самым он причинил ущерб государственному лесному фонду РФ на сумму более 1 млн рублей, что является крупным размером», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина своей вины не признал. Однако правоохранители нашли бензопилу, опросили свидетелей, которые подтвердили причастность к делу черного лесоруба, а также обнаружили другие доказательства, подтверждающие его вину. Уголовное дело направили в суд.

За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.