В Пензенской области браконьеру грозит срок за вырубку сосен на миллион рублей

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В Пензенской области на мужчину завели уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев.
По данным следствия, в ноябре прошлого года житель поселка Шемышейка прибыл в участок леса, который находится недалеко от деревни Ранго-Лисьма. Злоумышленник с помощью рабочих, которые не знали о преступном умысле, вырубил 70 сосен.
«Тем самым он причинил ущерб государственному лесному фонду РФ на сумму более 1 млн рублей, что является крупным размером», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Мужчина своей вины не признал. Однако правоохранители нашли бензопилу, опросили свидетелей, которые подтвердили причастность к делу черного лесоруба, а также обнаружили другие доказательства, подтверждающие его вину. Уголовное дело направили в суд.
За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.